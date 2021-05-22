С 1 июня YouTube начнет интегрировать рекламу во все видео
22 мая 2021, 09:08
С 1 июня видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, которые публикуются на платформе. Соответствующая информация появилась в разделе "Условия использования".
Сейчас реклама есть только в роликах, опубликованных на каналах, которые подключены к партнерской программе. Для участия в ней следует выполнить два условия: количество подписчиков должно достигать одной тысячи человек, а общее время просмотров за год - четыре тысячи часов.
Также с 1 июня доход всех авторов контента, которые проживают за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству.
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