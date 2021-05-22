Sohu о ядерном беспилотнике «Посейдон»: Россия придумала новый способ «сокрушительного удара» по США

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22 мая 2021, 08:14 Источник: «ПолитРоссия»

Российские подводные лодки, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация придумала новый способ «сокрушительного удара» по Соединенным Штатам. На это указывается в появившемся в китайском сегменте интернета материале, посвященном подводному ядерному беспилотнику «Посейдон».

Портал Sohu констатировал, что «Посейдон», в отличие от традиционных торпед, гораздо сложнее перехватить. Аппарат, способный передвигаться на значительной глубине и с большой скоростью, почти неуязвим для вражеских систем обороны. Отмечается, что возможности беспилотника позволяют ему легко подойти к береговой линии противника и спровоцировать цунами с катастрофическими последствиями.

Разработав «Посейдон», Москва придумала новый способ «сокрушительного удара» по США, говорится в публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что отечественный Черноморский флот устроит «ад» спецназу НАТО в случае его высадки в Крыму.

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