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Pfizer поставит 2 млрд доз вакцины от коронавируса бедным странам

, 14:57 Источник: ТАСС

Pfizer поставит 2 млрд доз вакцины от коронавируса бедным странам
шприцы, BEAUTIFUL SPORTS/KJPeters via ww

Американская фармацевтическая компания Pfizer намерена поставить бедным странам бесплатно, а также по сниженной цене государствам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины против коронавируса нового типа.

Председатель правления и главный управляющий компании Альберт Бурла заявил в рамках Глобального саммита по здравоохранению в пятницу, 21 мая, что 1 миллиард доз вакцины будет распределен между странами уже до конца текущего года.

Еще 1 миллиард доз будет поставлен в бедные государства и страны с небольшим уровнем дохода в ближайшие 18 месяцев. Уточняется, что для Pfizer "путеводной звездой" всегда было равномерное распределение вакцин.

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