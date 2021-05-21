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В Киеве у суда, куда прибыл Медведчук, начались столкновения националистов и его сторонников

, 14:43 Источник: РИА Новости

В Киеве у суда, куда прибыл Медведчук, начались столкновения националистов и его сторонников
Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

У здания Киевского апелляционного суда, куда прибыл глава политсовета «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, начались столкновения между националистами и его сторонниками. 

В источнике говорится, что несколько десятков человек с флагами партии «Национальный корпус» (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и других праворадикальных политических сил стоят возле здания суда и выкрикивают требования арестовать Медведчука. Они держат плакаты, на которых написаны оскорбления в адрес депутата и его коллег по партии, а также скандируют националистические лозунги. Отмечается, что участники собрания также жгли дымовые шашки.

Здание Киевского апелляционного суда охраняют сотрудники правоохранительных органов. Полиция пускает на территорию только представителей СМИ и участников судебных заседаний, предварительно проверяя их документы. 21 мая рассматриваются апелляции Медведчука по избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

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