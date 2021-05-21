Воробьев предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье

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21 мая 2021, 14:25 Источник: РИА "Новости"

Илон Маск, Ding Ting/Xinhua

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 21 мая, заявил на своей страничке в социальной сети, что Подмосковье лучше всего подходит для размещения заводов американской компании Tesla.

В рамках марафона "Новое знание", который стартовал накануне, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает Россию как возможное место размещения завода по производству электромобилей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша незамедлительно отреагировал на это сообщение в соцсети Telegram, подчеркнув, что его регион полностью готов к открытию такого производства. Пост он написал на русском языке.

Андрей Воробьев в свою очередь опубликовал сообщение в Twitter на английском языке. Губернатор Московской области заявил, что для завода Tesla лучше всего подходит именно Подмосковье, где "лучшие таланты и идеальная логистика".

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