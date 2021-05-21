В ВОЗ оценили реальное количество смертей от COVID-19 в мире

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21 мая 2021, 13:22 Источник: РИА "Новости"

врач в защитном костюме, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма в пятницу, 21 мая, оценила реальное количество смертей от COVID-19 в мире.

Самира Асма отметила, что в настоящий момент пандемия коронавируса нового типа в мире развивается.

В рамках брифинга ранее сегодня помощник гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики подчеркнула, что можно уверенно заявлять, однако, с оговорками, что сейчас на планете насчитывается около 6-8 миллионов летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что на данный момент общая смертность от COVID-19 как минимум в 2-3 раза превышает официальные данные.

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