В России выявили 8 937 новых случаев заражения COVID-19

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21 мая 2021, 12:19

анализ крови, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 8 937. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 457 (16,3%) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 983 845 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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