Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусом в регионах остается «напряженной»

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21 мая 2021, 10:22 Источник: РИА Новости

медики, фото: Tpg/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Минздрав РФ оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах. Рекомендуется проводить анализ эпидемиологической обстановки и исходя из этого принимать решения по ограничениям.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Минздраве отметили, что необходимо продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных – с обязательным обследованием всех проживающих, применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.

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