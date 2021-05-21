Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусом в регионах остается «напряженной»

Минздрав РФ оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах. Рекомендуется проводить анализ эпидемиологической обстановки и исходя из этого принимать решения по ограничениям.
«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в Минздраве отметили, что необходимо продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных – с обязательным обследованием всех проживающих, применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.
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