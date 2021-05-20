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Роспотребнадзор рассказал, где чаще всего заражаются коронавирусом россияне

, 22:14 Источник: Московский комсомолец

Роспотребнадзор рассказал, где чаще всего заражаются коронавирусом россияне
коронавирус, фото: pixabay.com

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1», граждане Российской Федерации чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией у себя дома.

Попова отметила, что заражение в общественном транспорте тоже довольно часто встречается, но больше всего случаев заражения у россиян выявлено дома, от болеющих близких.

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