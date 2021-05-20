Роспотребнадзор рассказал, где чаще всего заражаются коронавирусом россияне

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20 мая 2021, 22:14 Источник: Московский комсомолец

коронавирус, фото: pixabay.com

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1», граждане Российской Федерации чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией у себя дома.

Попова отметила, что заражение в общественном транспорте тоже довольно часто встречается, но больше всего случаев заражения у россиян выявлено дома, от болеющих близких.

Эпидемиолог Александр Горелов рассказал, почему темпы вакцинации от коронавируса в РФ такие низкие

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