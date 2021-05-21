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В Таиланде до 31 июля продлили режим ЧП из-за коронавируса

, 11:33 Источник: ТАСС

В Таиланде до 31 июля продлили режим ЧП из-за коронавируса
Таиланд, pixabay.com

Центр по борьбе с коронавирусом в Таиланде принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за пандемии коронавируса, еще на два месяца - до 31 июля.

Заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун заявил, что инициатива о продлении режима ЧП была одобрена в целях сдерживания дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, первый случай заражения COVID-19 на территории Таиланда был зарегистрирован 13 января прошлого года. К настоящему моменту общее количество заразившихся в королевстве превысило 123 тысячи, скончались 735 пациентов, вылечились более 79,5 тысячи человек.

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