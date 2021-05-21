Захарова считает, что желание стран открыть границы для туристов может ухудшить ситуацию с COVID-19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с распространением COVID-19 может ухудшиться из-за желания ряда стран в интересах туризма преждевременно снять ограничения.
Мария Захарова отметила в пятницу, 21 мая, что сейчас в некоторых государствах, где есть курорты, существует тенденция к отмене ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа, несмотря на весьма неустойчивую позитивную динамику.
По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России, подобные действия могут вызвать новые экстренные ограничения, в частности, прекращение международного авиасообщения.
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