Обязательное ношение масок в общественных местах отменят в Венгрии

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21 мая 2021, 10:11 Источник: Kossuth Radio

медицинская маска, pixabay.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран утром в пятницу, 21 мая, заявил в беседе с журналистами, что большинство санитарных ограничений в стране, связанных с пандемией коронавируса нового типа, будут сняты.

Виктор Обран уточнил, что в Венгрии отменят комендантский час и обязанность носить маски в общественных местах. Кроме того, в стране будут разрешены мероприятия с участием более 500 человек на открытом пространстве, а также занятия спортом на свежем воздухе.

Более того, свадьбы будут проводиться без каких-либо ограничений. Венгерский премьер, однако, заявил, что решение о точной дате вступления в силу этих мер пока не принято.

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