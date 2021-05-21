Власти Аргентины в связи со второй волной пандемии COVID-19 объявили строгий локдаун

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2021, 09:08 Источник: ТАСС

Буэнос-Айрес, pixabay.com

Власти Аргентины до конца мая вводят строгие карантинные ограничения в связи с ухудшением санитарно-эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил в минувший четверг глава страны Альберто Фернандес.

Подчеркивается, что на следующей неделе в Аргентине будут только три рабочих дня, вследствие чего власти ужесточат правила перемещения по всей территории. Фернандес уточнил, что в настоящий момент страна переживает худший момент с начала пандемии COVID-19 – фиксируются наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности среди граждан.

Отмечается, что до до 31 мая будут отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия. Кроме того, с 22 мая в силу вступят ограничения на работу торговых предприятий, которые не являются жизненно важными в большинстве регионов, где санитарно-эпидемическая ситуация является критической. С 18:00 до 06:00 по местному времени в Аргентине будет действовать комендантский час, а в остальное время людям можно будет выходить из дома лишь при наличии разрешения или на прогулку вблизи дома.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости