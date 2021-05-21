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В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой

, 09:48 Источник: РИА "Новости"

В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой
президент Украины Владимир Зеленский и его жена, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утром в пятницу, 21 мая, ответил на критику снимка, на котором Владимир Зеленский запечатлен в косоворотке. Фото появилось в сети накануне.

Подоляк отметил, что вышиванка, которую многие "приняли за русскую косоворотку", – это "не один какой-то образ", а также "не один узор и не одна модель". По его словам, в данном случае речь идет о современной интерпретации региональных особенностей страны.

Дизайнер Артем Климчук в свою очередь заметил, что создал вышиванку на базе хранящихся в музеях экспонатов, однако немного ее "осовременил". Он заметил, что боковой разрез на рубашке был широко распространен на востоке Украины в XIX веке.

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