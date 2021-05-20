Захарова Зеленскому: «отметить «день вышиванки» в косоворотке - бесценно»

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20 мая 2021, 21:32

Мария Захарова, Фейсбук Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в соцсети крой косоворотки, которую надел украинский лидер Владимир Зеленский, поздравляя свой народ с Днем вышиванки.

"Всё смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно", — написала Захарова. Она пояснила, что советский культуролог и искусствовед академик Дмитрий Лихачев считал, что расположение разреза косоворотки не посередине груди имеет глубокий смысл. Если бы было иначе - нательный крест выпадал бы из рубашки.

"Держитесь там. Сейчас начнется", — резюмировала Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение пользователей Сети.

На самом деле версий такого кроя русской рубашки довольно много, вот некоторые: следование военным традициям (по аналогичному принципу застегивалась на теле воина кольчуга); удобство ношения во время покоса, когда локоть левой руки при взмахе косой поднимается на уровень плеча, что гораздо удобнее при боковом расположении расстегнутого ворота.

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