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20 мая 2021, 17:07

фото: инстаграм президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение пользователей Сети. Фото было размещено в Instagram украинского лидера.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — подписал Зеленский снимок.

«Это же косоворотка! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!»; «А разницу между вышиванкой и косовороткой никто этому товарищу не подсказал?»; «В вашей команде никто вообще ни в российских, ни в украинских традициях не разбирается?», пишут в комментариях.

Ранее Зеленский объяснил, почему не хочет давать Путину характеристику.

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