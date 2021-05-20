Зеленский объяснил, почему не хочет давать Путину характеристику

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20 мая 2021, 14:55 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в четверг, 20 мая, отказался давать характеристику главе Российской Федерации Владимиру Путину, а также объяснил свое решение.

По словам Зеленского, у него нет времени думать о Путине. Политик заметил, что думает только про встречу с российским коллегой в том или ином формате, которая может "приблизить окончание войны".

Владимир Зеленский уточнил, что очень осторожно относится к характеристикам президента России, потому что у него "простая позиция" – если теми или иными словами он увеличит возможность эскалации, он себе этого не простит. Глава Украины добавил, что сначала следует закончить войну, только потом он сможет сказать откровенно, "что о ком думает".

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