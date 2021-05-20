Зеленский заявил о намерении построить из Украины «страну мечты»

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, в рамках пресс-конференции по итогам второго года своей работы на посту президента заявил, что хочет построить из Украины "страну мечты".
В ходе вступительного слова перед пресс-конференцией Владимир Зеленский заявил, что дальше власти будут "думать и строить будущее", а также выстраивать независимость. По словам политика, его цель – это создание "страны мечты". Зеленский также хочет поднять Украину "очень высоко вверх", чтобы она находилась на уровне других мощных демократических цивилизованных государств.
Среди приоритетов своей работы Владимир Зеленский указал построение страны без олигархов, коррупции и бедности, а также установление мира в Донбассе.
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