Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, заявил, что к настоящему моменту начат разговор между офисами президентов Украины и Российской Федерации по организации будущей встречи.
Владимир Зеленский сегодня в рамках пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины напомнил, что ранее предложил главе России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, а российский лидер в свою очередь предложил провести переговоры в Москве.
Украинский президент также уточнил, что, согласно традиции, в подобной ситуации встречи проходят либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.