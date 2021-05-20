Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным

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20 мая 2021, 12:58 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, заявил, что к настоящему моменту начат разговор между офисами президентов Украины и Российской Федерации по организации будущей встречи.

Владимир Зеленский сегодня в рамках пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины напомнил, что ранее предложил главе России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, а российский лидер в свою очередь предложил провести переговоры в Москве.

Украинский президент также уточнил, что, согласно традиции, в подобной ситуации встречи проходят либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории.

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