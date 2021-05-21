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Советник главы офиса Зеленского рассказал, когда определится ситуация с мирным процессом в Донбассе

, 07:46 Источник: РИА Новости

Советник главы офиса Зеленского рассказал, когда определится ситуация с мирным процессом в Донбассе
Алексей Арестович, фото из соцсети

Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре, а повлияют на неё встречи президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена и российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Советник украинской делегации в трёхсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил мнение, что первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом на Донбассе.

Как считает Арестович, смена канцлера Германии и выборы в России в Госдуму также могут повлиять на процесс.
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского готовится, она пройдёт на на нейтральной территории.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин примет решение по встрече с  Джо Байденом.

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