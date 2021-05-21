В США на Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус «китайским» и «уханьским»

Общественная организация, которая занимается защитой прав американцев китайского происхождения, подала в суд на экс-президента США Дональда Трампа из-за того, что он называл COVID-19 "китайским вирусом".
Исковая жалоба была подана от лица Коалиции за гражданские права американцев китайского происхождения (CACRC). Члены организации обвиняют Дональда Трампа в клевете и нанесении морального ущерба, а также настаивают на том, что экс-лидера США следует привлечь к ответственности за то, что тот неоднократно называл коронавирус "китайским" и "уханьским", делая акцент акцент на стране, где впервые была выявлена вспышка инфекции.
Истцы планируют через суд добиться выплаты Трампом $1 компенсации каждому живущему в Штатах выходцу из стран Азии или с тихоокеанских островов – в общей сложности около $22,9 млн.
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