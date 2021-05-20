Израиль в одностороннем порядке прекращает огонь с Газой

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20 мая 2021, 22:40 Источник: Взгляд

флаг Израиля, фото: pixabay.com

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утвердил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. В последние несколько часов нет обстрелов и со стороны сектора Газа.

Сегодня вечером кабмин по вопросам безопасности собрался на заседание, посвященное дальнейшим действиям в секторе Газа. Как информирует местное ТВ, прекращение огня со стороны Израиля утверждено. Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами предварительно вступит в силу в 02:00 мск пятницы.

При этом член политбюро ХАМАС Осама Хамдан заявил, что палестинское движение готово продолжать обстрел Израиля в течение нескольких месяцев. Хотя, по его словам, возможно достигнуть прогресса в вопросе прекращения огня. От Израиля требуют, чтобы израильская полиция согласилась больше не входить на территорию комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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