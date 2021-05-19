Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта «не подливать масла в огонь»

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19 мая 2021, 15:22

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности в высказываниях и заявлениях. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Москва крайне обеспокоена ситуацией в палестино-израильском конфликте и очень внимательно следит за развитием событий. «Вы знаете, что посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках квартета», - подчеркнул Песков. Сторонам конфликта нужно быть очень сдержанными в своих поступках и высказываниях, чтобы «не подливать масла в огонь».

Бывший посол Израиля Цви Маген считает, что переговоры по Палестине должны пройти в Москве.

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