Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта «не подливать масла в огонь»
19 мая 2021, 15:22
Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности в высказываниях и заявлениях. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, Москва крайне обеспокоена ситуацией в палестино-израильском конфликте и очень внимательно следит за развитием событий. «Вы знаете, что посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках квартета», - подчеркнул Песков. Сторонам конфликта нужно быть очень сдержанными в своих поступках и высказываниях, чтобы «не подливать масла в огонь».
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