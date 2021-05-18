Бывший посол Израиля Цви Маген считает, что переговоры по Палестине должны пройти в Москве

Переговоры между Израилем и Палестиной могут пройти в Москве, считает бывший посол Израиля в РФ, старший научный сотрудник Института национальной безопасности Израиля Цви Маген.
"Это не принципиальный вопрос, а вопрос технически-организационный, где должны проходить такие контакты, мероприятия", - отметил Маген.
При этом, по его словам, Израиль сейчас не готов вести переговоры с Палестиной, поскольку идут военные действия и так просто этот вопрос не решить. "Это вопрос, кто первый принимает на себя готовность отказаться от продолжения военных действий", — сказал экс-посол Израиля.
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