Бывший посол Израиля Цви Маген считает, что переговоры по Палестине должны пройти в Москве

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18 мая 2021, 18:42 Источник: URA.RU

флаг Израиля, фото: pixabay.com

Переговоры между Израилем и Палестиной могут пройти в Москве, считает бывший посол Израиля в РФ, старший научный сотрудник Института национальной безопасности Израиля Цви Маген.

"Это не принципиальный вопрос, а вопрос технически-организационный, где должны проходить такие контакты, мероприятия", - отметил Маген.

При этом, по его словам, Израиль сейчас не готов вести переговоры с Палестиной, поскольку идут военные действия и так просто этот вопрос не решить. "Это вопрос, кто первый принимает на себя готовность отказаться от продолжения военных действий", — сказал экс-посол Израиля.

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