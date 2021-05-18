Война Израиля и Палестины: причины противостояния

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18 мая 2021, 13:20

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Многие эксперты считают, что новый виток палестино-израильского конфликта может оказаться весьма продолжительным, и мира между Израилем и Палестиной быть попросту не может.



Новая эскалация противостояния началась во время священного для мусульман месяца Рамадан. Последствия разгона мусульман, собравшихся на молитву у мечети Аль -Акса, мы наблюдаем сейчас. Волнения охватили весь Западный берег реки Иордан, арабы и бедуины – граждане Израиля поддержали своих единоверцев и начали массово нападать на евреев.



Радикальное палестинское движение ХАМАС, захватившее власть в Секторе Газа, приступило к ракетному обстрелу Израиля. За несколько дней противостояния арабы выпустили около 3200 ракет. Израиль, в свою очередь, ведет артиллерийский обстрел Газы и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам, принадлежащим движению ХАМАС.



Одной из возможных причин нового витка противостояния, по мнению некоторых экспертов, является желание администрации Байдена раздуть ярче пожар войны на Ближнем Востоке. Другие считают, что еврейское государство стремится достичь границ, предписанных Торой.



Подробности противостояния в материале Александра Шарковского «Эксперты называют причины обострения палестино-израильского конфликта»





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