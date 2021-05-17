Эксперты называют причины обострения палестино-израильского конфликта

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2021, 20:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Начавшийся в течение священного для мусульман месяца Рамадан новый виток палестино-израильского конфликта – стал самым жёстким за последние десятилетия. Эксперты выдвинули свои версии причин этой эскалации. Есть мнение, что мирное разрешение спора между Израилем и Палестинской автономией в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Существует также опасность, что Россия может оказаться вовлечённой в этот конфликт, в этом случае ей придётся выбирать, чью принять сторону. Несмотря на то, что Москва поддерживает дружественные отношения с палестинцами вплоть до того, что отказалась видеть в движении ХАМАС террористов, есть шанс, что она все же примет сторону еврейского государства и на то есть весомые основания.

Специалисты задаются вопросом, почему именно во время священного для мусульман месяца Рамадан Израиль сначала приступил к выселению нескольких арабский семей из Восточного Иерусалима, а затем предпринял ряд силовых акция на Храмовой горе у мечети Аль -Акса. Весь исламский мир воспринял данную акцию как оскорбление, поскольку иерусалимская мечеть Аль-Акса является одной из главных святынь Ислама. Чтобы читателю стало ясно почему, слегка углубимся в мусульманские придания. Согласно которым в 27-ую ночь благословенного месяца Раджаб пророк Мухаммед молился у источника Зам-Зам в Мекке. К нему явился архангел Джебраил (Гавриил) и повёл его с собой в воздушное путешествие сначала на гору Синай, затем в Хеврон - к месту упокоения Авраама и Сары, а потом в Иерусалим – на Храмовую гору. На Храмовой горе, после совершения молитвы Мухаммад вознёсся выше 7-го неба за предел Лотоса, где обитает только один Аллах и никому из смертных кроме пророка не было дано туда вознестись. Мухаммад получил от Всевышнего откровения и правила жизни для мусульман. Он поднялся в высь на животном (похожем на коня) по имени Бурак, чьё копыто оттолкнулось от камня, который сейчас находится рядом с мечетью Аль -Акса.

Последствия разгона мусульман, собравшихся на молитву у этой мечети, мы наблюдаем сейчас. Хронология их такова: волнения охватили весь Западный берег реки Иордан, арабы и бедуины – граждане Израиля поддержали своих единоверцев и начали массово нападать на евреев. Ответ не заставил себя долго ждать – еврейская молодёжь особенно футбольные болельщики начали арабские погромы в местах совместного проживания двух народов. В исламских странах прокатилась невиданная по мощности волна протестов, как среди суннитов, так и среди шиитов. Самыми масштабными были демонстрации в Турции и Пакистане.

В то же время радикальное палестинское движение ХАМАС, захватившее власть в Секторе Газа, начала ракетный обстрел Израиля. Палистинцы используют ракеты кустарного производства: «Касам» - отдалённо похожие на реактивные снаряды РСЗО БМ13 «Катюша» и «Аттар» или А-120. Последние способны лететь на рассеяния до 160 км. Поскольку эти боеприпасы делаются что называется на коленях, их технические возможности весьма ограничены. Они не управляемы и куда попадут одному богу известно, значительная их часть падает прямо в Секторе Газа. За несколько дней противостояния арабы выпустили из Сектора Газа по Израилю около 3200 ракет. Большую их часть перехватывает система ПРО «Железный купол», но некоторые боеприпасы попадают в жилые дома израильтян и в объекты промышленной инфраструктуры еврейского государства. Среди израильтян уже погибло 10 человек в том числе женщины и дети.

Израиль в свою очередь ведет артиллерийский обстрел Газы и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам, принадлежащим движению ХАМАС. В Газе (кроме руководства и боевиков ХАМА) в значительном числе гибнет мирное население (включая женщин и детей). По неполным данным всего насчитывается 220 жертв среди палестинцев. Ещё раз уточняю, что число потерь среди арабов скорее всего значительно занижено.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в Газе. Но, как только боевики ХАМАСа вышли на огневые позиции, расположенные на границах Сектора, они попали под ураганный израильской авиации и артиллерии. Несмотря на то, что Минобороны еврейского государства настаивает на необходимости военного вторжения в Газу, торопиться они явно не не намерены, памятуя о своих крупных потерях в ходе операции «Нерушимая скала» в 2014 году. Более того ЦАХАГ готовится к возможному ракетному обстрелу страны силами шиитской военизированной организации Хезболла с территорию Ливана и Сирии. Кстати, один такой огневой налёт уже состоялся. Кроме того, ожидается реакция Ирана, Пакистана и Турции, которые выразили готовность оказать военную помощь Палестинской автономии.

Теперь, о возможных причинах новой эскалации палестино-израильского конфликта. Первая, по мнению экспертов заключается в желании администрации Байдена раздуть ярче пожар войны на Ближнем Востоке. В конечном счете Вашингтон стремится поддерживать в этом регионе состояние управляемого хаоса и использовать его в своих интересах. Вероятно, Америка почувствовала, что несмотря на титанические усилия её спецслужб Ближний восток постепенно уходит из-под влияния США: Израиль, Турция, арабские монархии – начали проявлять излишнюю самостоятельность в политических и экономических вопросах. Где работает американская разведка, там же всегда находятся труженики британских спецслужб. Похоже на этот раз им удалось хорошенько подловить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого сейчас обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах, в том числе и в совершение уголовно-наказуемых преступлений. Эксперты указывают, что все ныне творящиеся в регионе безобразия были инициированы ради отвлечения внимания общественности от проблем израильского премьер-министра. Время покажет – на сколько это справедливо. Но, а пока, Нетаньяху настаивает на необходимости продолжения силовых акций против ХАМАСа до победного конца. Израильские политики из его пула, говорят о том, что нужны точные договорные формулировки (защищенные санкциями и гарантиями мирового сообщества) в официально принятых и поддержанных ООН правилах дальнейшего сосуществования палестинского и еврейского государств, в противном случае эта война будет длиться вечно.

Сторонние эксперты, не связанные с Израилем, считают, что еврейское государство стремиться достичь границ, предписанных Торой. Причём, согласно священному писанию евреев, Бог даровал земли Ханаана всем 13 коленам Израиля, а не только коленам Иуды и Биньямина, которые вместе с коленом Левия (не получившем своей доли земли) представляют нынешний еврейский народ. Кстати, границы той обещанной Богом Израилю земли значительно выходят за пределы нынешних рубежей еврейского государства. Палестинцы же не являются антропологически единым народом, а представляют собой смесь потомков пришельцев, собравшихся в данном регионе за несколько последних столетий и являются арабоязычным конгломератом. Они не относятся - ни к древним филистимлянам, ни к потерянным коленам Израиля. Поэтому эксперты считают, что сионисты, основавшие современное государство Израиль стремятся не только заполучить в своё владение земли Палестинской автономии, но и расширить в дальнейшем пределы страны за счёт соседей, поскольку исторически эти территории должны принадлежать Израилю. А это означает, что мира между Израилем и палестинцами в принципе быть не может.

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