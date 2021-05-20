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Украинский юрист Елена Дьяченко заявила об уникальной безграмотности Владимира Зеленского

, 19:16 Источник: Свободная пресса

Украинский юрист Елена Дьяченко заявила об уникальной безграмотности Владимира Зеленского
Владимир Зеленский, фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

Украинский юрист Елена Дьяченко заявила об уникальной безграмотности Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал редкую для столь высокого государственного поста необразованность.

Это отметила Елена Дьяченко, директор одной из киевских консалдинговых компаний, в четверг, 20 мая,  после пресс-конференции, на которой украинский лидер заявил, что к 30-летию Независимости «незалежной» МИД привезет в Киев «Конституцию Орлика».
Этот архивный документ Зеленский назвал «первой Конституцией Украины», - сообщает «Свободная пресса».

«С одной стороны, спасибо, что не прах Бандеры. Но с другой стороны. Люди добрые, ну погуглите кто-то для президента, что этот фейк никогда не был действующей Конституцией, как и Пилип Орлык (Филипп Орлик, соратник гетмана И. Мазепы) - гетманом на момент ее написания!» - сказала юрист и пояснила: «Он был гетманом в изгнании. И кроме поражений, неудачных союзов со шведам и татарами и сожженной Белой Церкви особо ничем не прославился».

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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