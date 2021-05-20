Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2021, 19:16 Источник: Свободная пресса

Владимир Зеленский, фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

Украинский юрист Елена Дьяченко заявила об уникальной безграмотности Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал редкую для столь высокого государственного поста необразованность.

Это отметила Елена Дьяченко, директор одной из киевских консалдинговых компаний, в четверг, 20 мая, после пресс-конференции, на которой украинский лидер заявил, что к 30-летию Независимости «незалежной» МИД привезет в Киев «Конституцию Орлика».

Этот архивный документ Зеленский назвал «первой Конституцией Украины», - сообщает «Свободная пресса».

«С одной стороны, спасибо, что не прах Бандеры. Но с другой стороны. Люди добрые, ну погуглите кто-то для президента, что этот фейк никогда не был действующей Конституцией, как и Пилип Орлык (Филипп Орлик, соратник гетмана И. Мазепы) - гетманом на момент ее написания!» - сказала юрист и пояснила: «Он был гетманом в изгнании. И кроме поражений, неудачных союзов со шведам и татарами и сожженной Белой Церкви особо ничем не прославился».

Зеленский заявил о намерении построить из Украины «страну мечты»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости