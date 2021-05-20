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Еще три российских актера попали в «черный список» Украины

, 17:54

Еще три российских актера попали в «черный список» Украины
флаг Украины, фото: pixabay.com

Министерство культуры и информационной политики Украины после получения письма от СБУ внесло в "черный список" трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.

Как сообщает пресс-служба министерства, 11 мая в ведомство поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности с фамилиями этих артистов. Других подробностей не сообщается.

В феврале в черный список были внесены еще семь российских музыкантов и актеров.

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