Еще три российских актера попали в «черный список» Украины
20 мая 2021, 17:54
Министерство культуры и информационной политики Украины после получения письма от СБУ внесло в "черный список" трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.
Как сообщает пресс-служба министерства, 11 мая в ведомство поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности с фамилиями этих артистов. Других подробностей не сообщается.
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