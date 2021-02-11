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Черный список Минкульта Украины пополнился российскими артистами

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Черный список Минкульта Украины пополнился российскими артистами
флаг Украины, фото: pixabay.com

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров, теперь в нем значится 171 российский деятель культуры.

В списке очутились 5 участников группы "Хор Турецкого": Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов.

Пополнили черный список и два актера из фильма "Крым": Роман Курцын и Евгения Лапова.

Украинский министр Ткаченко считает правомерным возбуждение дел против Пореченкова и Михалкова. 

НС

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