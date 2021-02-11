Украинский министр Ткаченко считает правомерным возбуждение дел против Пореченкова и Михалкова

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11 февраля 2021, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Пореченков, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил «открывать уголовные дела» на некоторых деятелей культуры и одновременно «выпускать запрет на их произведения» в стране.

Ткаченко отметил, что такие действия правомерны в отношении Михаила Пореченкова и Никиты Михалкова. Однако он считает, что запрещать произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым и получили запрет на въезд на Украину, неправильно. Министр добавил, что иногда «действительно хорошие работы лежат на полках», а украинцы не имеют к ним доступ. В пример он привел фильм режиссера Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву».

«Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством ... Урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводился автоматически на его произведения», - высказал Ткаченко.