Украинский министр Ткаченко считает правомерным возбуждение дел против Пореченкова и Михалкова
11 февраля 2021, 15:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил «открывать уголовные дела» на некоторых деятелей культуры и одновременно «выпускать запрет на их произведения» в стране.
Ткаченко отметил, что такие действия правомерны в отношении Михаила Пореченкова и Никиты Михалкова. Однако он считает, что запрещать произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым и получили запрет на въезд на Украину, неправильно. Министр добавил, что иногда «действительно хорошие работы лежат на полках», а украинцы не имеют к ним доступ. В пример он привел фильм режиссера Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву».
«Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством ... Урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводился автоматически на его произведения», - высказал Ткаченко.
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