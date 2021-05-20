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Немецкий политик Гюнтер Эттингер описал Третью мировую войну

, 17:33 Источник: РИА "Новости"

Немецкий политик Гюнтер Эттингер описал Третью мировую войну
Гюнтер Эттингер , фото: Sebastian Gollnow/dpa

Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер заявил в интервью газете Handelsblatt, что третью мировую войну будут вести секретные армии в киберпространстве.

Война будет идти без танков и артиллерии, не "на суше, на воде и в воздухе", а виртуально, считает политик. Самыми мощными киберсилами Эттингер назвал РФ, Соединенные Штаты, КНР и Израиль, а также Иран.

Экс-еврокомиссар выступил с призывом к ФРГ сконцентрироваться на киберзащите, поскольку Германия серьезно отстала от конкурентов.

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