Без помощи Российской Федерации непризнанные республики Донбасса будут полностью разгромлены за неделю в случае наступления Киева. Соответствующий прогноз сделал Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР.
По словам Стрелкова, давшего интервью «Свободной прессе», рано или поздно Украина решится на проведение наступательной операции в Донбассе. Как отметил собеседник СМИ, киевская сторона пойдет в атаку, когда сочтет это для себя выгодным и безопасным.
Согласно точке зрения экс-командира, Народная милиция республик самостоятельно отбить нападение не в состоянии. Если Москва не придет на помощь, ДНР и ЛНР будут полностью разгромлены за неделю, предсказал Игорь Стрелков.
Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Юрий Кнутов озвучил мнение, по которому Россия спасла самопровозглашенные государства от нападения украинской армии текущей весной.
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