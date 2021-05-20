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Аналитик Юрий Кнутов: Россия спасла ДНР и ЛНР от нападения армии Украины весной 2021-го

, 15:30

Аналитик Юрий Кнутов: Россия спасла ДНР и ЛНР от нападения армии Украины весной 2021-го
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация спасла самопровозглашенные ДНР и ЛНР от нападения армии Украины весной 2021 года. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный аналитик Юрий Кнутов.

Как отметил специалист, некоторое время назад угроза начала полномасштабных боевых действий в Донбассе была реальной, «мир висел на волоске».

«Спасло только то, что Россия объявила о проведении учений. К границам Украины перебросили три армии и три воздушно-десантные дивизии», - заявил Кнутов в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

По словам эксперта, Киеву «стало понятно», что в случае начала его наступления войска РФ перейдут границу и возьмут под защиту российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, высказал прогноз, по которому Россию ждет «катастрофа» в случае затяжной войны с Украиной.

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