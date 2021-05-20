Игорь Стрелков предсказал «катастрофу» России в случае затяжной войны с Украиной

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20 мая 2021, 14:13 Источник: «Свободная пресса»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае затяжного вооруженного конфликта с Украиной Российскую Федерацию постигнет «катастрофа». Соответствующий прогноз озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР.

Как констатировал Стрелков, с военной точки зрения РФ намного сильнее соседней страны, однако это не значит, что Москва гарантированно быстро разгромит Киев в случае начала активных боевых действий.

Если они ограничатся только территорией Донбасса, где Украина создала укрепления и сосредоточила практически все свои боеспособные части, Россию ждет «тяжелая, кровавая и муторная операция», отметил экс-министр. По его словам, затяжная война для РФ в силу ее сложного экономического и внешнеполитического положения станет «катастрофой».

Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Виктор Баранец предсказал, что отечественный Черноморский флот устроит «ад» спецназу НАТО в случае его высадки на Крымском полуострове.

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