Власти Египта рассказали о правилах отдыха для туристов

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20 мая 2021, 14:25 Источник: АТОР

отель в Египте, pixabay.com

В четверг, 20 мая, стало известно, что власти Египта разослали туроператорам последнюю версию "Правил в связи с восстановлением туризма в стране. Об этом сегодня днем сообщили сотрудники АТОР.

Согласно последней информации, все прибывающие в Египет обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов до вылета. Туристы, прилетающие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Алама и Луксора, получат возможность сдать анализ на месте, заплатив 30 долларов наличными. После этого гости будут доставлены в отель. Если результат теста будет положительным, то в гостинице путешественников разместят в отдельных номерах, покрыв их расходы по проживанию и питанию.

Согласно правилам, каждый отель, принимающий туристов, обязан выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Пациентов, находящихся в критическом состоянии, поместят в больницу. Расходы на препараты и лечение всех заболевших покроет Минздрав Египта.

Контактировавшим с зараженными COVID-19 позволят пройти бесплатное медобследование и оставаться в гостинице без дополнительных трат до окончания карантина.

Уточняется, что путешественники должны носить маски на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера, на экскурсиях в музеях и при поездке в гостиничном лифте.

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