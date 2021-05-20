Портал OpenSky сообщил, что самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате

Утром в четверг, 20 мая, стало известно, что лайнер Boeing 737-86X, который принадлежит Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате. Об этом сообщили ранее сегодня представители СМИ.
Согласно последней информации, пилот отправил диспетчеру код 7500, который означает, что "самолет захвачен". Известно, что к настоящему моменту воздушное судно пролетело над Польшей, недалеко от границы с Чехией. Предполагается, что на борту находятся представители польского военного командования.
Подчеркивается, что официального подтверждения данной информации пока не поступало.
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