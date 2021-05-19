Аргументы Недели В мире 13+

National Interest: армия США подготовила секретный план по захвату российского Калининграда на случай войны в Восточной Европе

, 06:05 Источник: «ПолитРоссия»

National Interest: армия США подготовила секретный план по захвату российского Калининграда на случай войны в Восточной Европе
Американские военные, Lance Cpl. Jonathan Willcox / globallookpress.com

Армия Соединенных Штатов подготовила секретный план по захвату российского Калининграда на случай военного конфликта на территории Восточной Европы. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

The National Interest пишет, что США разработали секретный план, который предполагает захват Калининграда в случае вооруженного столкновения в Восточной Европе. Из публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией», следует, что данный документ предусматривает одновременную атаку против региона РФ в воздухе, на земле, море и в киберпространстве.

Предполагается, что американская авиация, надводные корабли и субмарины ударят по Калининграду крылатыми ракетами большой дальности. Также ракетное вооружение должны задействовать сухопутные силы. При этом хакеры предпримут попытки нарушить работу связи в российском эксклаве.

Ранее сегодня портал Avia.pro отметил, что у флота НАТО нет никаких шансов выстоять против группировки России в Черном море в случае конфликта.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Бывший глава МИД Украины Грищенко предрек «возвращение» Крыма Киеву «в исторической перспективе»

Бывший глава МИД Украины Грищенко предрек «возвращение» Крыма Киеву «в исторической перспективе»

Константин Грищенко, бывший глава украинского МИД, предсказал «возвращение» Крымского полуострова Киеву «в исторической перспективе». Соответствующее заявление экс-министр сделал в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью