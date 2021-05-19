National Interest: армия США подготовила секретный план по захвату российского Калининграда на случай войны в Восточной Европе

Армия Соединенных Штатов подготовила секретный план по захвату российского Калининграда на случай военного конфликта на территории Восточной Европы. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.
The National Interest пишет, что США разработали секретный план, который предполагает захват Калининграда в случае вооруженного столкновения в Восточной Европе. Из публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией», следует, что данный документ предусматривает одновременную атаку против региона РФ в воздухе, на земле, море и в киберпространстве.
Предполагается, что американская авиация, надводные корабли и субмарины ударят по Калининграду крылатыми ракетами большой дальности. Также ракетное вооружение должны задействовать сухопутные силы. При этом хакеры предпримут попытки нарушить работу связи в российском эксклаве.
Ранее сегодня портал Avia.pro отметил, что у флота НАТО нет никаких шансов выстоять против группировки России в Черном море в случае конфликта.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости