Avia.pro: у флота НАТО нет никаких шансов выстоять против группировки России в Черном море в случае конфликта

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19 мая 2021, 05:38 Источник: Аvia.pro

Корабль Черноморского флота РФ, Kremlin Pool / globallookpress.com

У флота Североатлантического альянса нет никаких шансов выстоять против группировки Российской Федерации в Черном море в случае конфликта. Данное обстоятельство констатируется в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Ресурс Avia.pro указал на бесполезность попыток НАТО продемонстрировать Москве свой боевой потенциал в Черном море. Портал пишет, что при необходимости РФ способна в течение нескольких часов вывести в акваторию более пятидесяти надводных кораблей и субмарин. Также на вооружении российской стороны имеется большое количество береговых ракетных комплексов, говорится в процитированной публикации.

У флота НАТО нет ни единого шанса выстоять против отечественной группировки, резюмируют авторы портала.

Ранее в среду тот же самый сайт предположил, что подразделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР могли атаковать комплексами РЭБ американский разведывательный дрон над Донбассом.

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