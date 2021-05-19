Версия Avia.pro: войска ДНР и ЛНР могли атаковать комплексами РЭБ американский разведывательный дрон над Донбассом

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2021, 05:15 Источник: Аvia.pro

Беспилотник RQ-4 Global Hawk, Sra Tyler Woodward / globallookpress.com

Войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР могли атаковать своими комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) американский разведывательный беспилотник в воздушном пространстве Донбасса. Такая версия высказана в материале, размещенном в сети.

Портал Avia.pro пишет, что в ходе состоявшейся некоторое время назад патрульной миссии дрона RQ-4 Global Hawk над Донбассом его операторы срочно запросили у украинских диспетчеров новый маршрут возврата аппарата. В процитированной публикации говорится, что этому предшествовал «очень странный разворот» беспилотника.

Авторы сайта предположили, что данный маневр мог быть связан с применением против RQ-4 Global Hawk комплексов РЭБ, которые находятся на вооружении подразделений ДНР и ЛНР.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политик Сергей Григоров озвучил мнение, согласно которому жители украинских Харькова и Одессы встретят с цветами силы республик Донбасса в случае их прихода.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости