Версия Avia.pro: войска ДНР и ЛНР могли атаковать комплексами РЭБ американский разведывательный дрон над Донбассом

Войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР могли атаковать своими комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) американский разведывательный беспилотник в воздушном пространстве Донбасса. Такая версия высказана в материале, размещенном в сети.
Портал Avia.pro пишет, что в ходе состоявшейся некоторое время назад патрульной миссии дрона RQ-4 Global Hawk над Донбассом его операторы срочно запросили у украинских диспетчеров новый маршрут возврата аппарата. В процитированной публикации говорится, что этому предшествовал «очень странный разворот» беспилотника.
Авторы сайта предположили, что данный маневр мог быть связан с применением против RQ-4 Global Hawk комплексов РЭБ, которые находятся на вооружении подразделений ДНР и ЛНР.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что политик Сергей Григоров озвучил мнение, согласно которому жители украинских Харькова и Одессы встретят с цветами силы республик Донбасса в случае их прихода.
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