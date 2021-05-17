Политик Григоров: жители украинских Харькова и Одессы встретят с цветами силы ДНР и ЛНР в случае их прихода

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17 мая 2021, 15:02

Ополченцы ДНР в Донецке в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Жители украинских Харькова и Одессы встретят с цветами силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их прихода. Соответствующую точку зрения высказал политик, сопредседатель движения «Русские демократы» Сергей Григоров.

Григоров отметил, что встречать силы республик с флагами и цветами готовы в Харькове, Одессе, а также в Мариуполе и Славянске, расположенных на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Вооруженного сопротивления в перечисленных городах не будет, процитировал политика Telegram-канал «Донбасс решает».

Ранее сегодня российский портал Avia.pro написал, что войска ДНР впервые ударили по армии Украины объемно-детонирующими снарядами.

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