Политик Григоров: жители украинских Харькова и Одессы встретят с цветами силы ДНР и ЛНР в случае их прихода
17 мая 2021, 15:02
Жители украинских Харькова и Одессы встретят с цветами силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их прихода. Соответствующую точку зрения высказал политик, сопредседатель движения «Русские демократы» Сергей Григоров.
Григоров отметил, что встречать силы республик с флагами и цветами готовы в Харькове, Одессе, а также в Мариуполе и Славянске, расположенных на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Вооруженного сопротивления в перечисленных городах не будет, процитировал политика Telegram-канал «Донбасс решает».
Ранее сегодня российский портал Avia.pro написал, что войска ДНР впервые ударили по армии Украины объемно-детонирующими снарядами.
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