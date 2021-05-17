Avia.pro: войска ДНР впервые атаковали армию Украины объемно-детонирующими боеприпасами

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17 мая 2021, 06:37 Источник: Аvia.pro

Бойцы ДНР, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Войска самопровозглашенной ДНР впервые атаковали Вооруженные силы Украины объемно-детонирующими боеприпасами (ОДБ). На это указывается в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.

Согласно сведениям киевской стороны, процитированным порталом Avia.pro, огонь из реактивного пехотного огнемета с использованием ОДБ был открыт накануне в районе населенного пункта Катериновка. Отмечается, что данный снаряд, который называют также боеприпасом объемного взрыва, формирует огненное облако объемом 120 кубометров.

В процитированной публикации говорится, что силы Донецкой республики применили ОДБ впервые. Информации о возможных потерях украинской армии в результате удара нет.

Ранее сообщалось, что эксперт Юрий Кот высказал прогноз, по которому в случае военного конфликта Киева с Россией и Белоруссией Польша нападет на Украину с целью захвата Галичины.

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