Политолог Кот: в случае войны Киева с Россией и Белоруссией Польша нападет на Украину с целью захвата Галичины

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16 мая 2021, 16:12 Источник: ФАН

Военные, Ludek Perina / globallookpress.com

В случае военного конфликта Киева с Российской Федерацией и Белоруссией Польша нападет на Украину с целью захвата Галичины. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил политолог Юрий Кот.

Эксперт прокомментировал для интернет-издания ФАН высказывание руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который назвал Минск потенциальным союзником Москвы, если последняя «будет реализовывать план вторжения».

Кот констатировал, что ни Россия, ни Белоруссия не намерены аннексировать украинские территории. При этом собеседник СМИ посоветовал Баканову обратить внимание на Польшу, к которой «старается примкнуть» Киев.

Если действительно начнется война Украины с Москвой и Минском, силы Варшавы пойдут не на Белоруссию, а на Галичину, предсказал Юрий Кот. По его словам, Польша постарается «отхватить» Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области.

Ранее в воскресенье сообщалось, что американский генерал Бен Ходжес выступил с утверждением, по которому РФ «жаждет получить» Одессу и еще два украинских города на черноморском побережье.

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