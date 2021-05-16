Генерал США Ходжес: Россия «жаждет получить» Одессу и еще два украинских города на побережье Черного моря

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16 мая 2021, 14:14

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес, Mateusz Wlodarczyk / globallookpress.com

Российская Федерация «жаждет получить» Одессу и еще два украинских города, расположенных на побережье Черного моря. С соответствующим утверждением выступил американский генерал Бен Ходжес.

Как пишет издание The National Interest, Ходжес заявил, что Москва «жаждет получить» три города на побережье Черного моря, включая Одессу. Названия двух других населенных пунктов, которые, по мнению генерала США, также являются целями России, в процитированной публикации не приводятся.

Кроме того, Бен Ходжес полагает, что РФ намерена взять под контроль украинскую часть Северо-Крымского канала, которая находится в Херсонской области.

Западные и киевские эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» планах Москвы в отношении Украины. Российская сторона подобные обвинения опровергает.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в сети появилось видео уничтожения блокпоста с украинскими националистами на территории Донбасса.

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