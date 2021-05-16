Опубликовано видео уничтожения военными ВСУ блокпоста с бойцами «Правого сектора» в Донбассе

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16 мая 2021, 11:40

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Выложено видео уничтожения военными Вооруженных сил Украины блокпоста с бойцами «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) на территории Донбасса. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

Накануне сообщалось, что Telegram-канал «Джокер ДНР» опубликовал информацию, согласно которой военные из 93-й бригады ВСУ атаковали из минометов позиции, на которых находились «правосеки». Данный обстрел стал местью силовиков националистам за гибель сослуживца.

Уничтожение блокпоста снял на видео с воздуха беспилотник 93-й бригады. Как отметил «Джокер ДНР», данная запись была изначально распространена в чате украинских военных в одном из мессенджеров.

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