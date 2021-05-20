Пашинян заявил о намерении подписать новый документ с Азербайджаном

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20 мая 2021, 10:50 Источник: РИА "Новости"

и.о, премьер-министра Армении Никол Пашинян, Gevorg Ghazaryan/Xinhua

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг, 20 мая, заявил что намерен подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана.

Пашинян уточнил, что в настоящий момент ведутся переговоры между Арменией, РФ и Азербайджаном. По словам политика, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, полностью соответствуют интересам Еревана. И.о. премьера Армении добавил, что если Баку выполнит эти договоренности на согласованных условиях, то он подпишет документ.

Никол Пашинян, однако, уточнил, что пока не хочет раскрывать детали.

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