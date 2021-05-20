Пашинян заявил о намерении подписать новый документ с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг, 20 мая, заявил что намерен подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана.
Пашинян уточнил, что в настоящий момент ведутся переговоры между Арменией, РФ и Азербайджаном. По словам политика, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, полностью соответствуют интересам Еревана. И.о. премьера Армении добавил, что если Баку выполнит эти договоренности на согласованных условиях, то он подпишет документ.
Никол Пашинян, однако, уточнил, что пока не хочет раскрывать детали.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.