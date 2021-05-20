Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

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20 мая 2021, 10:01

Фото: соцсети

Вечером 19 мая Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Понятно, что главам военных ведомств России и Армении есть, о чём поговорить, тем более что есть опасность развёртывания новых военных действий в регионе из-за агрессивности Азербайджана. ДИМК МО РФ как всегда скуп на информацию. Он сообщает: «В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

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