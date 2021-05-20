В ЕП заявили об «угрозах» со стороны России и Китая

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20 мая 2021, 10:19

флаг Евросоюза, pixabay.com

В комитете по международным отношениям Европарламента в четверг представили проект доклада, в котором упоминается о необходимости противодействия "российской угрозе", а также "китайской дезинформации".

Проект доклада представляет собой текст, который разделен на несколько частей. В одной из них, которая называется "Более тесная координация внешней политики", говорится о сотрудничестве Брюсселя и Вашингтона по некоторым проблемам, связанным с деятельностью зарубежных стран. Подчеркивается, что, в частности, речь идет о России и Китае.

Как сообщает RT, в документе указывается на высокое значение взаимодействия сторон по китайскому направлению. Также в тексте говорится о "целом ряде угроз" со стороны РФ, среди которых "продолжающаяся дестабилизация" ситуации на Украине и Грузии, "вмешательство" в демократические процессы в США и странах Евросоюза, а также "гибридная угроза" и "дезинформационные кампании".

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