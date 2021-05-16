Европарламент сформулировал ключевые принципы ведения дел с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

16 мая 2021, 10:40

флаг Евросоюза, pixabay.com

Комитет по международным отношениям Европарламента представил проект доклада, в котором изложены ключевые принципы выстраивания отношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Первый принцип предполагает построение в РФ "демократического общества" для противодействию "русскоязычной пропаганде". Как средство реализации данной идеи предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием.

В проекте руководству ЕС также предлагают рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Государственной думы после грядущих выборов, если союз признает их "фальсифицированными", передает RT.

Кроме того, рекомендуется рассказать Москве о выгодах, которые РФ может получить в случае запуска демократических преобразований – упрощении визового режима, стратегическом партнерстве, а также программах инвестирования в свободную торговлю.

Предлагается принять для России стратегию развития стран "Восточного партнерства", которая ранее была запущена Брюсселем в целях укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.

В ЕП также заявили, что для "защиты демократии во всем мире" союзу следует объединиться с США, а при выстраивании сотрудничества с Россией учитывать вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. В качестве первого шага авторы проекта призывают страны Европы приостановить сотрудничество с РФ по "Северному потоку – 2".

В докладе содержится пункт, посвященный сдерживанию "российской агрессии". ЕС предлагается объединить усилия с Североатлантическим альянсом и международными партнерами, чтобы оказывать давление на Москву, предотвращать ее "вмешательство" в дела региона "Восточного партнерства", а также заставить Россию вернуть "оккупированные территории" восточных стран-соседей Евросоюза.

В документе подчеркивается, что в случае продолжения "агрессивных действий" со стороны РФ Европейскому союзу необходимо рассмотреть вариант отключения страны от платежной системы SWIFT и составить план по сокращению зависимости от поставок российского газа и нефти до тех пор, пока в России сохраняется нынешнее руководство.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости