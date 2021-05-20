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Власти Филиппин запретили разглашать до проведения прививки марку вакцины от COVID-19

, 09:52 Источник: ТАСС

Власти Филиппин запретили разглашать до проведения прививки марку вакцины от COVID-19
шприц, ампулы, pixabay.com

Министерство внутренних дел и местного самоуправления Филиппин поручило всем местным органам власти воздерживаться от объявления марки препаратов, которые будут применяться в пунктах вакцинации.

Соответствующие меры было решено принять для того, чтобы предотвратить очереди людей.

Глава министерства Эдуардо Аньо подчеркнул, что все вакцины, которые были одобрены местным регулятором, прошли строгий процесс утверждения и были признаны безопасными и эффективными. 

Уточняется, что хотя теперь на Филиппинах запрещено объявлять марку препарата против COVID-19 заранее, гражданин, которому назначена вакцинация, будет проинформирован на месте о том, какую именно вакцину ему поставят.

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