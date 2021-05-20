Прогноз Avia.pro: новые турецкие дроны Bayraktar Akıncı станут легкой мишенью для российских «Панцирей»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2021, 09:47 Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Новые турецкие беспилотники Bayraktar Akıncı станут легкой мишенью для российских «Панцирей». Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Согласно имеющейся информации, Bayraktar Akıncı, испытания которого завершились к началу 2021 года, заметно превосходит по размерам Bayraktar TB2. Так, длина нового аппарата составляет двенадцать с половиной метров. Это почти в два раза больше длины Bayraktar TB2.

Портал Avia.pro предсказал, что из-за своих габаритов Bayraktar Akıncı станут легкой мишенью для российских комплексов ПВО «Панцирь-С». Последние смогут сбивать турецкие дроны «практически не целясь», отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же самый сайт предположил, что британский корабль Trent в Черном море может попытаться блокировать суда РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости